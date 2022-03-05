Karacabey’de trafik kazası: 1 ölü

Karacabey’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bursa karayolu Karakoca Mahallesi yakınlarında Sezgin Arslan idaresindeki 16 ALC 738 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa Vatansever idaresindeki 34 EUF 255 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı adeta hurdaya dönen 16 ALC 738 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Sezgin Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Sezgin Arslan’ın cansız bedeni Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak cenaze aracı ile Karacabey Devlet Hastanesi’ne morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mustafa Vatansever’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.