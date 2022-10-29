Karacabey’de seyir halindeki araç alev alev yandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen ve sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı araçta, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sabah saat 07.30 sıralarında Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi’nde Emircan Yıldırım idaresindeki 54 ABV 176 plakalı otomobil seyir halinde iken Sadettin S.’nin kullandığı 16 FT 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı.

Alevlerin yükselmesiyle birlikte sürücü Emircan Yıldırım araçtan zorlukla inerek alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye haber verdi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araç sürücüsü Emircan Yıldırım, olay yerine gelen ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.