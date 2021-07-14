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Karacabey’de kaza: 1 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Asayiş 14.07.2021, 14:34
Karacabey’de kaza: 1 yaralı
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Çanakkale karayolu Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Özviran’ın idaresindeki 06 FS 9825 plakalı kamyon Fevzi paşa Mahallesi yakınlarında 16 HES 11 plakalı Mehmet Aktaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Otomobilin ön kısmının kamyonun arka teker kısmına çarpması sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazada yola savrulan otomobili kullanan sürücü Mehmet Aktaş, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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