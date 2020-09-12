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Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı
KARABÜK'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 12.09.2020, 21:35
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Karabük’te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkeze bağlı Arıcak köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın meydana geldi. Şehir merkezinden görülen yangının büyüdüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine başta Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Arazinin engebeli olması sebebiyle ekipler güçlükle ulaşım sağlarken, söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. Yangın, daha fazla ilerlemeden söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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