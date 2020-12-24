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Karabük’te yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
Karabük’te, yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu yapılarak bir kişi gözaltına alındı.
Asayiş 24.12.2020, 14:08
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Karabük’te, yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu yapılarak bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K.’nın sahte alkol satışı yaptığını tespit etti.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda T.K. yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın ikametinde yapılan aramada, 7 adet ikişer litrelik şişelerde etil alkol, 5 adet çeşitli litrelerde alkol, 18 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit, 2 adet sahte alkol yapımında kullanılan huni, bir adet sahte alkol yapımında kullanılan maşrapa ele geçirildi.Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
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