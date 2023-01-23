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Karabük’te yayaya otomobil çarptı
Karabük’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Asayiş 23.01.2023, 22:39
Karabük’te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Safranbolu istikametine giden S.A.A. yönetimindeki 61 KC 897 plaka otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ö.’ye çarptı.
Otomobilin çarpmasıyla yola savrulan Z.Ö., kaza yerindeki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.