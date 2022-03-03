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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Karabük’te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 03.03.2022, 17:53
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Karabük’te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamam şüpheliler sağlık kontrolünden sonra Karabük Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında yapılan incelemede şahısların banka hesapları incelendiğinde milyonluk vurgunların yapıldığı da tespit edildi.