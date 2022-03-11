Karabük’te uyuşturucuya geçit yok

Karabük’te 69 günde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 57 kişi hakkında işlem yapılırken 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak - 10 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 57 kişi hakkında işlem yapıldığının ifade edildiği açıklamada, Operasyonlarda 700 adet hap, 209,36 gram metamfetamin maddesi, 164 adet extacy hap, 81,42 gram bonzai, 43,95 gram esrar, 13,26 gram plaka esrar, 6,79 gram eroin, 3,94 gram esrar, 2,80 gram toz esrar, 1,59 gram skunk maddesi, captagon hap, çok sayıda cam aparat ele geçirilmiştir” denildi.

Uyuşturucu madde nedeniyle adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklandığı, 8 şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldığı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.