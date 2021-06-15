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Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Karabük’te uyuşturucu madde temin ve ticareti suçu işledikleri tespit edilen 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 15.06.2021, 18:14
Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Karabük’te uyuşturucu madde temin ve ticareti suçu işledikleri tespit edilen 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Uyuşturucu Madde Temin ve Ticareti suçu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak Karabük ve İstanbul’da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 53.31 gram uyuşturucu madde, 27.30 gram Hint keneviri tohumu, 28 adet dolu av tüfeği fişeği, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan şişe, 92 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan kilitli naylon paket ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., B.K., E.M., Y.Ö. ve E.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.E.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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