Karabük’te uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı

Karabük’te, kente uyuşturucu madde getireceği öğrenilen iki kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki şüphelinin Karabük’e uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Ankara-Karabük yolunda ekipler tarafından durdurulan araçtaki H.M. ve U.M. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahıslara ait araçta yapılan aramada yeşil reçete olarak yazılan 276 adet ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ’Uyuşturucu Madde Temin ve Ticareti’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.