banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Josef De Souza'nın cezası 1 maça indirildi
Josef De Souza'nın cezası 1 maça indirildi
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KARABÜK'TE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 05.11.2020, 18:24
2
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karabük’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.’nın üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı. Ekipler yaptıkları operasyonda M.A.’yı yakalarken, şahsın üzerinde 14,83 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.A. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378