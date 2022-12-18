Son Dakika
Karabük’te trenin çarptığı çocuk yaralandı
Karabük’te, trenin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Asayiş 18.12.2022, 17:01
Karabük’te, trenin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan hemzeminden geçiş yapmak isteyen M.K. (8), Yenice ilçesine seyir halindeki N.Ö. yönetimindeki 27409 sefer sayılı trenin yüzüne çarpması sonucu yaralandı.
Yaralı M.K. ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Makinist N.Ö.’nün yapılan kontrolünde alkollü olmadığı belirtildi.