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Karabük’te trafik kazası: 4’ü çocuk 7 yaralı
KARABÜK-BARTIN KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4’Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 13.07.2020, 19:30
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Karabük-Bartın Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde olan İ.Ç. (37) idaresindeki 67 TZ 148 plakalı otomobil, Ahmet Usta mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü İ.Ç. ile birlikte otomobilde bulunan G.Ç. (40), G.Ç. (1), E.Ç. (9), A.C. (34), A.C. (1) ve S.C. (8) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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