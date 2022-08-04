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Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Asayiş 04.08.2022, 20:08
Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Safranbolu istikametine giden M.Ç. yönetimindeki 67 AAU 942 plakalı araç, Namal Kavşağı’nda ters istikamete dönmek isterken, aynı istikamete seyir halindeki O.S. yönetimindeki 78 BT 191 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans çağrılırken, minibüste bulunan yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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