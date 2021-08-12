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Karabük’te tarihi eser olduğu değerlendirilen resim ele geçirildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olarak nitelendirilen resim ele geçirildi.

Asayiş 12.08.2021, 17:49
Karabük’te tarihi eser olduğu değerlendirilen resim ele geçirildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olarak nitelendirilen resim ele geçirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Safranbolu ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde Tarihi Eser Kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde C.Ö. (37) isimli şüphelinin aracı durdurularak kontrol edildi. Şahsın aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet resim ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
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