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Karabük’te silahlı yaralama

Karabük’te bir kişi ayaklarından pompalı tüfekle vurularak yaralanırken, olayın şüphelisi ise polisin çalışması sonrası yakalanarak tutuklandı.

Asayiş 01.12.2020, 17:31
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Karabük’te silahlı yaralama
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Karabük’te bir kişi ayaklarından pompalı tüfekle vurularak yaralanırken, olayın şüphelisi ise polisin çalışması sonrası yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde bulunan Bahattin Gazi Parkı’nda meydana gelen olayda Ertan Çakır isimli şahıs pompalı tüfekle ayaklarından vurularak yaralandı. Çakır, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim Araştırmasına kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın zanlısı ise kaçtı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmaları sonrası olayı şüphelisi M.B.İ isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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