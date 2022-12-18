Karabük’te silahla yaralama

Karabük’te çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede aralarında husumet bulunan S.A. ile B.T. arasında kavga çıktı. S.A., belindeki tabancayla B.T.’yi sağ ayağından vurarak yaraladı.

Olayın ardından S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, silaha el konuldu. Yaralı B.T. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

S.A., ifadesinde B.T.’nin alkollü şekilde arkadaşlarıyla birlikte iş yerinin önüne geldiğini ve kendisine sataştığını, çıkan tartışma sonucunda B.T.’nin elinde bıçağa benzer bir şeyle üzerine doğru koşarak geldiğini, bunun üzerine belinde bulunan tabancasını çıkararak B.T.’ye doğrulttuğunu ve sağ diz altı bacak kısmına bir el ateş ettiğini söyledi.