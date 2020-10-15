Karabük’te sahte içki operasyonu

Karabük’te sahte alkol üretimine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda plastik şişede sahte alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşil Mahalle’de M.A. isimli şahsın yasa dışı alkollü içki üretimi yaptığı tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan operasyonda şahsın iş yeri, evi ve aracında yapılan aramada plastik su şişeleri içinde 61 adet el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla yasa dışı alkollü içki üretimi olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.