Karabük’te sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
KARABÜK'TE SAHTE İÇKİ ÜRETİMİ YAPAN BİR KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. SAHSIN SAHTE ALKOLLERİ POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN PET ŞİŞELERE KOYARAK SU GÖRÜNÜMÜ VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ.
Karabük’te sahte içki üretimi yapan bir kişi polis tarafından yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sahsın sahte alkolleri polise yakalanmamak için pet şişelere koyarak su görünümü verdiği iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ç. isimli şahsın el yapımı kaçak alkol sattığı bilgisini aldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, F.Ç.’ye ait 2 ikamet ve bir araçta yapılan aramada, 18 adet 0,5 litrelik pet şişelerde el yapımı alkol, 2 adet 5 litrelik pet şişelerde el yapımı alkol, 16 adet anason kiti, bir adet 35 cc şişede el yapımı alkol, 72 adet doluma hazır boş pet şişe ele geçirildi. Sahte alkollere el konulurken, F.Ç. gözaltına alındı. Zanlının polislere yakalanmamak için sahte alkolleri pet şişelere koyarak su görünümü verdiği iddia edildi.
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