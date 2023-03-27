Karabük’te otomobiller çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice karayolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Hayati Gökler idaresindeki 78 YD 156 plakalı Fiat marka otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Metin Koymatlı idaresindeki 78 YD 588 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Hayati Gökler’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.