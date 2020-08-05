Karabük’te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE OTOMOBİL VE KAMYON ÇARPIŞTI. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.
Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobil ve kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice - Zonguldak karayolu Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan 07 AKP 934 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan 14 KH 692 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlarında yardımı ile otomobil ve kamyondan çıkarılan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazadan dolayı kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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