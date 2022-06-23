banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı

Karabük’te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki kişi otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Asayiş 23.06.2022, 14:22
Karabük’te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki kişi otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemal T. (23) ve Eşref B. (41) isimli iki vatandaş otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ayaklarından yaralanan iki kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
23°
açık