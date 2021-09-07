Karabük’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Karabük’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beşbinevler Bahçeli Evler Mahallesi’nde meydana geldi. S.A. idaresindeki 78 AAB 017 plakalı Fiat marka otomobil, Irak uyruklu S.N.S.A idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan S.N.S.A’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.