Son Dakika
Karabük’te kiralık daireye kumar baskını
KARABÜK’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKLAŞIK BİR AYDIR KUMAR OYNATILDIĞI İDDİA EDİLEN SİTEYE DÜZENLENEN BASKINDA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 26.07.2020, 03:05
Karabük’te polis ekipleri tarafından yaklaşık bir aydır kumar oynatıldığı iddia edilen siteye düzenlenen baskında 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre 100. Yıl Mahallesi’nde özel bir sitede kiralanan dairede kumar oynatıldığı ihbarının alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adreste yapılan baskında 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler minibüse bindirildiği sırada site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.
Yaklaşık bir ay boyunca her akşam kiralanan daireye tanımadıkları insanların girip çıkmasından rahatsız olan site sakinleri, artık nöbet tutacaklarını, bir daha böyle bir şey olmasına müsaade etmeyeceklerini söylediler.
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
|İmsak
|04:00
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:34
|Yatsı
|22:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Göztepe
|34
|42
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Konyaspor
|34
|36
|13. Gençlerbirliği
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Ankaragücü
|34
|32
|18. Kayserispor
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25