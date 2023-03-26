Karabük’te kadın cesedi bulundu

Karabük’te, Filyos Çayı kenarında siyahi bir kadının cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Zonguldak Karayolu Yeşil köy mevkisinden geçen trenin makinisti, Filyos Çayı kenarında bir ceset fark etti. İhbar üzerine olay yerine; jandarma, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Cesedin 25 yaşlarında siyahi bir kadına ait olduğu belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset ekipler tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedenini bulmak için çalışma başlattı.