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Karabük’te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

KARABÜK'TE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 05.11.2020, 18:24
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Karabük’te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Karabük’te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Safranbolu ilçesinde A.D.’ye ait dükkanda kaçak olarak cinsel içerikli ürün satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler tarafından işyerinde yapılan aramalarda, 87 paket cinsel içerikli hap, 16 adet cinsel içerikli içecek, 12 adet cinsel içerikli çikolata, 8 adet cinsel içerikli sprey olmak üzere toplamda 123 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.D. ve işyeri çalışanı C.Y. hakkında işlem başlatıldı.

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