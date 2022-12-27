Karabük’te kaçak sigara operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonda kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele operasyonu çerçevesinde Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi’nde yapılan operasyonda bir ev ve işyerinde yapılan arama 120 adet içi doldurulmuş makoron sigara ve bir adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

Ele geçirilen sigara ve malzemeye el konuldu.