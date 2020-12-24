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Karabük’te kaçak alkol yakalandı
Karabük’te gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Asayiş 24.12.2020, 21:49
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Karabük’te gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde, gümrük kaçağı alkol satışının önlenmesine yönelik olarak operasyon yaptı. Ekipler tarafından S.A. isimli şahıs yakalanırken, yapılan aramada, 27 adet birer litrelik şişelerde gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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