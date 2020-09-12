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Karabük’te ilginç kaza
KARABÜK’TE, HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNÜN DURAK HARİCİ YOLCU İNDİRMESİ KAZAYA NEDEN OLURKEN, O ANLAR VE SONRASINDA YAŞANANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 12.09.2020, 16:36
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Karabük’te, halk otobüsü şoförünün durak harici yolcu indirmesi kazaya neden olurken, o anlar ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Kent merkezine giden halk otobüsünün şoförü durak harici yolcunun inmesine izin verdi. Otobüsün ön kapısından inen yolcu, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarparak devrilmesine neden oldu. Yere düşen motosikletli şoföre durak harici yolcu indirmesine tepki gösterdi. Yolcu ise motosikletliden özür diledi.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
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