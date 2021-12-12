Karabük’te iki samanlık ve müştemilat alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki samanlık ve müştemilat kül oldu.

Olay, sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Bedil köyünde meydana geldi. İsmet Biçer’e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan Kadir Yıldız’a ait samanlık ve müştemilata da sıçradı. Yangını fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki samanlık ve müştemilat küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.