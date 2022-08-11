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Karabük’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 11.08.2022, 14:45
Karabük’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Zonguldak karayolu Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Volkan Y.(28) idaresindeki 78 AAY 259 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ahmet Fatih Ç.(23) 06 CHC 422 idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Güler Y.(59), Enes Eren Z.(23), Ramazan S.(33) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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