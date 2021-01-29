Karabük’te iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabaha karşı İsmetpaşa Mahallesi Ömer Kadı Sokak’ta meydana geldi. Mahalle Muhtarı Metin Karakaş’ın baba evi olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.