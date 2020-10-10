Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı

Karabük’te iki ayrı bölgede meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Karabük-Safranbolu karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. M. U. (43) sevk ve idaresindeki 67 EH 520 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan S. K. (37) sevk ve idaresindeki 78 AP 498 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada G.K (40) ve F.N.K(5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan diğer kaza Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana geldi. S.A (26) sevk ve idaresindeki 78 DA 959 plakalı özel halk otobüsü park alanından çıkmakta olan D.Ç(41) sevk ve idaresindeki 54 SD 229 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan yolcu Y.A(31) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri iki kaza ile ilgili inceleme çalışması başlattı.