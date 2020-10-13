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Karabük’te hasta numarası yaparak para dilenen şahıs gözaltına alındı
KARABÜK’TE HASTA NUMARASI YAPARAK PARA DİLENEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Asayiş 13.10.2020, 14:50
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Karabük’te hasta numarası yaparak vatandaşlardan para dilenen bir kişi polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şahsın üzerinde yapılan aramada çeşit çeşit ilaçlar çıktı.
Karabük’te farklı noktalarda hasta gibi davranan İ.K. isimli şahsı, vatandaşlardan para almak için hasta numarası yaparak yere düşüyor. Sürekli aynı ihbarların alınması polis ekiplerini harekete geçirdi. Yine aynı şekilde yere düşerek bayılma numarası yapan şahsın yeri polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek üzere götürülürken gazetecilere “Niye çekiyorsunuz, adam mı öldürdüm. 5 tane adam öldürdüm” diyerek tepki gösteren şahsın üzerinde yapılan aramada çeşit çeşit ilaçlar çıktı.
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