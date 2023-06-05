Karabük’te haddehanede iş kazası: 1 yaralı

Karabük’te bir haddehanede çalışan işçi, ayağının üzerinden iş makinesinin geçmesi sonucu yaralandı.

Olay, Üniversite Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir demir çelik haddehanesinde meydana geldi. K.K. (24) isimli işçi, ayağının üzerinden iş makinesinin geçmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.