Karabük’te gazeteciye saldırı

Karabük’te evinin önünde aracına bindiği sırda kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Sait Alıcı darp edildi. Dişleri kırılan ve yüzünden darbe alarak kanlar içinde kalan gazeteci çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Ergenekon Mahallesi Köprülü sokak Vadi park sitesinin önünde meydana geldi. İşine gitmek üzere evinden çıkarak arabasına giden gazeteci Sait Alıcı, aracına bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi. Yüzüne ve çenesine darbeler alan ve dişleri kırılan Alıcı, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Alıcı’ya meslektaşları da hastaneye giderek geçmiş olsun ziyaretinde yalnız bırakmadı. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile Valilik Basın Müdürü Bilal Yatmaz da hastaneye gelerek Alıcı’ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sağlık durumu hakkında Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz’dan bilgi aldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan gazeteci Sait Alıcı, daha sonra ambulans ile Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine sevk edildi.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sait Alıcı, “ Sabah evimden çıktım ve aracıma binmek üzere otopark gittim. Bu sırada şapkalı bir vatandaş duvarın dibinde ceviz kırıyordu. Kimisiniz diye sorduğumda misafir geldiğini ve ceviz ağacını görünce hoşuma gitti filan dedi. Afiyet olsun dedim ve aracıma binerken kafama yumruk vurdu, döndüğümde suratıma birkaç yumruk attıktan sonra kaçtı. Tanımadığım biri. Planlı bir şekilde bekliyormuş orada. Dişimizi kırıp yüzüme yumruk atınca ne oldu. 2 yıl önce de aynı olaylar olmuştu. İnşallah faili meçhul kalmaz” dedi.

İl Emniyet Müdürünün kendisini arayarak failin kısa sürede yakalamak için çalışma başlattığını da anlatan Alıcı, “ Evin önünde güvenlik kamerası vardı. Muhtemelen kısa sürede bulacaklar. Çalışma yaptıklarını ifade etti. Hangi insan buna cesaret eder. Husumetin olur kavga edersin. Arakadan saldırmak neye sığar. Bana gözdağı mı veriyorlar. Bu memleketin hakkını sonuna kadar savunacağım” ifadelerine yer verdi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, failin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.