Karabük’te FETÖ/PDY’den aranan firari 5 kişi yakalandı

Karabük’te, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi firari 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezimizde yürüttükleri saha çalışmalarında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında 11, 10 ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 kişi yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.