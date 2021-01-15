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Karabük’te FETÖ operasyonu
Karabük’te yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Asayiş 15.01.2021, 15:13
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Karabük’te yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve Safranbolu ilçesinde FETÖ operasyonu kapsamında haklarında soruşturma yürütülen ve yakalama kararı bulunan A.Y. (41) ve A.D. (40) yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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