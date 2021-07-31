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Karabük’te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünde balya makinesinin neden olduğu iddia edilen kıvılcım sonucu çıkan yangında 1 dönüm arazi zarar gördü.

Asayiş 31.07.2021, 20:10
Karabük’te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünde balya makinesinin neden olduğu iddia edilen kıvılcım sonucu çıkan yangında 1 dönüm arazi zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Değirmencik köyünde Bayram Keskin isimli vatandaşa ait tarlada meydana geldi. İddiaya göre, balya makinesinin taşa sürtmesi sonucu çıkan kıvılcımın ekinlere sıçraması sonucu yangın büyüdü. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren çiftçiler yangının alana ve ormana yayılmaması için traktörlerle engelledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Alevlerin ormana 2 metre kala söndürülmesi faciayı engellerken yaklaşık 1 dönümlük arazi zarar gördü.

Yaşar Sağlam isimli vatandaş ise telefon şebekelerinin çekmemesinden dolayı itfaiyeye geç haber verebildiklerini belirtti. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu olay yerine gelerek zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
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