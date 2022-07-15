banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Şehitler için eller semaya açıldı
Şehitler için eller semaya açıldı
Trump’ın eski eşi Ivana Trump 73 yaşında öldü
Trump’ın eski eşi Ivana Trump 73 yaşında öldü

Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Asayiş 15.07.2022, 01:47 15.07.2022, 08:35
Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kuzyaka köyünde meydana geldi. Tarlada çalışma yaptıktan sonra kestikleri odunlarla birlikte köye geri dönen Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı traktörün akis kesmesi sonrası ön tekerin kopmasıyla birlikte odun yüklü römork devrildi. Kazada, sürücü Kalay ile yanında bulunan yeğeni Feride Aydemir (47) devrilen römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada römork üzerinde bulunan Melik Aydemir (16) ile Cevdet Kalay (48) kendilerini atarak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Aydemir, Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Kalay ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Kalay ve Feride Aydemir’in cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
25°
açık