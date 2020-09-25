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Karabük’te DEAŞ operasyonu
KARABÜK'TE, DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA IRAK UYRUKLU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 25.09.2020, 16:00
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Karabük’te, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon yaptı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ terör örgütüne üye olma suçu soruşturması kapsamında, Karabük’te ikamet ettikleri tespit edilen, Irak uyruklu M.S.J.M.A, A.A.M.M, A.A.İ.A ve S.J.M.A yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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