Karabük’te aracın çarptığı yaya yaralandı

Karabük’te panelvan tipi aracın çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı’nda seyir eden S.D. yönetimindeki 34 CKU 250 plakalı panelvan tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan H.M.’ye çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralı yaya, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı H.M.’nin durumunun iyi olduğu kaydedildi.