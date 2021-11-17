Karabük’te 7 farklı ikamette hırsızlık: 7 gözaltı

Karabük’te 7 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kentte 5 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde elde edilen görüntü, bilgi, belge ve ifadeler doğrultusunda olaylara karıştığı tespit edilen, N.G, A.S, H.M, S.A, ve N.Ç isimli şüpheliler gözaltına alındı. Öğlebeli Mahallesi Cami Altı Mevkii Bahçeler kısmında da 2 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen D.K ve M.B isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.