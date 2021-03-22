banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
Ukrayna'da karantina protestosu!
Ukrayna'da karantina protestosu!
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum

Karabük’te 6 bin 900 adet makaron ele geçirildi

Karabük’te elindeki poşette binlerce adet içi dolu makaron ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 22.03.2021, 19:42
2
Karabük’te 6 bin 900 adet makaron ele geçirildi

Karabük’te elindeki poşette binlerce adet içi dolu makaron ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez ilçeye bağlı bir köyde devriye attığı sırada bir kişiyi şüpheli davranışları üzerine durdurdu. Şüphelinin elindeki poşette 6 bin 900 adet içi dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur