Karabük’te 4 maganda tutuklandı

Karabük’te iki grup arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu cadde üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan A.İ.T ve Ü.K ile M.A. ve G.B. isimli şahıslar arasında silahlar konuştu. Şüphelilerin birbirine açtıkları ateş sonucunda yaralanan olmazken, kurşunlar Abdullah Tekoğlu isimli vatandaşın evinin yatak odasına isabet etti.

Tekoğlu’nun durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelenen güvenlik kameraları sonrası ekipler şüphelilerin A.İ.T, Ü.K, M.A. ve G.B. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan 1’i kadın 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.