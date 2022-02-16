Karabük’te 330 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 330 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Safranbolu ilçesi Dereköy mevkiinde yürütülen çalışmalarda F.Y. (35) isimli şahsın aracında yapılan aramada 10 kilogramlık paketler halinde 33 adet sahte olduğu değerlendirilen deterjan ele geçirildi. Deterjanlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı’nın asayiş ve huzurun devamının sağlanması maksadıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edeceği kaydedildi.