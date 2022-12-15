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Karabük’te 26 litre etil alkol ele geçirildi
Karabük’te jandarma ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada 26 litre etil alkol ve 44 adet aroma kiti ele geçirdi.
Asayiş 15.12.2022, 15:57
Karabük’te jandarma ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada 26 litre etil alkol ve 44 adet aroma kiti ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Şirinevler Mahallesinde bir şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramada 26 litre etil alkol ve 44 adet aroma verici kit ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.