Karabük’te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı

Karabük’te arkadaşıyla uçurumun kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek kanyona düşen genç yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Karabük-Safranbolu bağlantı köprü mevkiinde meydana geldi. Enis Ergün (15) isimli genç arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten kanyona düştü. Ergün’ün düştüğünü gören arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kanyona inmekte zorlanan ekipler bir süre sonra yaralı gence ulaştı. Sedyeye alınan genç ekipler tarafından metrelerce yürüyerek ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ergün ile birlikte kanyon kenarında oturan arkadaşı Semih Alay, içecek içtikleri sırada arkadaşının dengesini kaybedip düştüğünü ifade etti.

Taşa oturduklarını ve ayaklarının boşluğa geldiğini belirten Alay, "Oradan sırt üstü kaydı ve yuvarlanarak aşağı düştü. Ambulansı aradım sonra polisler geldi” diye konuştu.