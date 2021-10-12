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Karabük merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu : 5 tutuklama

Karabük merkezli iki ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 12.10.2021, 16:59
Karabük merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu : 5 tutuklama

Karabük merkezli iki ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Karabük merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. ‘Uyuşturucu madde temin ve ticareti’ yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınırken operasyonda 32,96 gram uyuşturucu madde, 4 adet hap, 4 adet bong, 2 adet ruhsatsız tabanca, 73 adet tabanca fişeği ve 1 adet pala ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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