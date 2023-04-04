Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından gözaltı açıklaması

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu bir öğrencinin ölümü haberiyle ilgili bir gazetecinin gözaltına alınma iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Savcılık açıklamasında “Bir kısım medya organlarında bir gazetecinin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı iddialarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 26 Mart 2023 tarihinde Karabük ilinde yabancı uyruklu bir öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında Karabük Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alınmıştır. Gizlilik kararının ilgili gazeteci tarafından bilinmesine rağmen kendisinin savcılık izninin olduğunu söylemek suretiyle bazı görüntülere ulaşıp soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiası üzerine hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 285. Maddesi gereğince söz konusu gazetecinin şüpheli sıfatı ile savunması alınmış olup herhangi bir gözaltı kararı verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.